Caruso vyhral 20. etapu Giro d'Italia, Bernal finišoval druhý

1. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) 4:27:53 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +24 s, 3. Daniel Martinez (Kol./Ineos Grenadiers) +35, 4. Romain Bardet (Fr./DSM) rovnaký čas, 5. Joao Almeida (Port./Deceuninck-QuickStep) +41, 6. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +51, 7. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana-Premier) +1:13, 8. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education-Nippo) +1:29, 9. Lorenzo Fortunato (Tal./Eolo-Kometa) +2:07, 10. Antonio Pedrero (Šp./Movistar) +2:23



celkové poradie: 1. Bernal 85:41:47 h, 2. Caruso +1:59 min, 3. S. Yates +3:23, 4. Vlasov +7:07, 5. Bardet +7:48, 6. Martinez +7:56, 7. Carthy +8:22, 8. Almeida +8:50, 9. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +12:39, 10. Daniel Martin (Ír./Israel Start-Up Nation) +16:48



bodovacia súťaž: 1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 136 b, 2. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-Up Nation) 118, 3. Fernando Gaviria (Kol./UAE-Team Emirates) 116



vrchárska súťaž: 1. Geoffrey Bouchard (Fr./AG2R Citroen) 184 b, 2. Bernal 140, 3. Caruso 99

Alpe Motta 29. mája (TASR) - Domáci cyklista Damiano Caruso zvíťazil v predposlednej 20. etape Giro d'Italia. Jazdec stajne Bahrain-Victorious zvládol trať dlhú 164 km z Verbanie na vrchol Alpe Motta za 4:27:53 h. Na druhom mieste skončil líder celkového poradia Egan Bernal z Kolumbie (Ineos Grenadiers) s mankom 24 sekúnd a pred nedeľňajšou časovkou stráca na druhého Carusa 1:59 minúty. Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe nebojoval v náročnej horskej etape o popredné priečky. Na zisk cyklámenového dresu pre víťaza bodovacej súťaže mu však v nedeľu stačí prísť do cieľa v Miláne.V sobotu čakala na pelotón posledná horská etapa s tromi náročnými stúpaniami prvej kategórie, ktoré nasledovali v druhej polovici 164 km dlhej trasy. Cyklisti museli ako prvý zvládnuť výstup na Passo di San Bernardino (23,7 km, 6,2%), o ďalších tridsať kilometrov nasledoval priesmyk Passo della Spluga (8,9 km, 7,3%) a po dlhom zjazde záverečný kopec Alpe Motta (7,3 km, 7,7%). Počas etapy viackrát na pelotón spŕchlo a pretekalo sa v chladnom počasí.Sedemnásť km po štarte bola na trati rýchlostná prémia, na ktorej bralo body osem pretekárov. Sagana nemohol v súťaži o cyklámenový dres už nikto ohroziť, no bojovalo sa o priečky pod ním. Na prémii bol najrýchlejšie Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane), Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) obsadil 3. miesto, Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) štvrté. Slovenský reprezentant si pripísal jeden bod za ôsme miesto a v súťaži šprintérov si udržal náskok 18 b pred Cimolaiom. Následne sa bojovalo o únik, do ktorého sa nakoniec dostali deviati pretekári, ktorí si čoskoro vypracovali päťminútový náskok. Prvá polovica etapy sa išla v podstate po rovine, stúpanie na San Bernardino štartovalo po 80 km a v jeho úvode sa rozpadol únik. Vpredu zostala pätica Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizane), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec) a Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Na vrchol kopca prišli s náskokom necelej minúty pred pelotónom.Na jeho čele udávali tempo jazdci DSM, chceli pripraviť pozíciu pre Romaina Bardeta, ktorý si dal za cieľ víťazstvo v etape. Na zjazde zo San Bernarida si trojica tímu vypracovala náskok pred balíkom. Za nimi sa vydal druhý muž celkového poradia Damiano Caruso s tímovým kolegom z Bahrainu-Victorious Pellom Bilbaom. Ineos s "ružovým" Eganom Bernalom však strácal len pár sekúnd. Cyklisti DSM a Bahrainu sa čoskoro spojili s päticou v úniku a na úpätie Passo della Spluga 38 km pred cieľom si priniesli náskok približne 25 sekúnd pred Bernalom. Na stúpaní zostali vpredu Bardet s Michaelom Storerom (DSM) a Caruso s Bilbaom, pričom náskok pred záverečným stúpaním na Alpe Motta zdvojnásobili. Za nimi sa preriedila skupina favoritov, v ktorej zostali už len Bernal s Danielom Martinezom (Ineos), Aleksander Vlasov (Astana), Joao Almeida (QuickStep), Hugh Carthy (EF Education - Nippo) a Simon Yates (BikeExchange). Nasadili vysoké tempo a náskok už len Carusa s Bardetom postupne sťahovali. Tri km pred cieľom sa scvrkol na 20 sekúnd. Carusom sa v závere kopca odpútal od Francúza a prišiel si po víťazstvo. Druhý skončil Bernal, za ním finišovali Martinez, Bardet a Almeida.