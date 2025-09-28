Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Carvajal si poranil lýtko a bude chýbať Realu Madrid približne mesiac

Dani Carvajal z Realu Madrid (vpravo) sa krčí od bolesti po tom, čo bol zrazený počas futbalového zápasu španielskej La Ligy medzi Atléticom Madrid a Realom Madrid na štadióne Metropolitano v Madride v Španielsku v sobotu 27. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Carvajal utrpel zranenie počas sobotňajšieho mestského derby, v ktorom „biely balet“ podľahol domácemu Atleticu vysoko 2:5.

Autor TASR
Madrid 28. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Dani Carvajal bude chýbať Realu Madrid približne jeden mesiac. Tridsaťtriročný obranca si poranil lýtko, čo komplikuje jeho prípadný štart v El Clasicu proti FC Barcelona, ktoré je na programe 26. októbra na Santiago Bernabeu.

Carvajal utrpel zranenie počas sobotňajšieho mestského derby, v ktorom „biely balet“ podľahol domácemu Atleticu vysoko 2:5. Real bližšie nešpecifikoval dĺžku absencie, uviedol len, že bude sledovať pokrok rekonvalescencie. Španielske médiá informovali, že skúsený pravý krajný obranca bude absentovať približne mesiac. Realu chýba na rovnakom poste aj Trent Alexander-Arnold, ktorého trápi zranenie stehenného svalu. Miesto na pravom kraji obrany by mal zaplniť uruguajský univerzál Federico Valverde, informovala agentúra AFP.
