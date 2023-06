Lipsko 30. júna (TASR) - Portugalský futbalista Fabio Carvalho zamieril z Liverpoolu na ročné hosťovanie do Lipska. Dvadsaťročný stredopoliar si po prestupe z Fulhamu nedokázal vybojovať pevné miesto v zostave "The Reds".



Carvalho sa upísal Liverpoolu v júli minulého roka po tom, čo sa desiatimi gólmi podieľal na postupe Fuhamu do Premier League. Celkovo nastúpil v ročníku 2022/23 za Liverpool vo všetkých súťažiach 21-krát, no po novom roku sa objavil v lige iba dvakrát ako náhradník, po jednom štarte pridal v Lige majstrov a FA Cupe.