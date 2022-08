CAS dal za pravdu Nantes, Cardiff musí zaplatiť 6 miliónov eur za Salu

Lausanne 26. augusta (TASR) - Dlhoročný prestupový spor po tragickej smrti argentínskeho futbalistu Emiliana Salu dospel v piatok do rozuzlenia. Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodol napokon v prospech jeho bývalého tímu FC Nantes, keď zamietol odvolanie Cardiffu. Waleský klub musí na základe verdiktu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zaplatiť prvú časť transferovej čiastky vo výške 6 miliónov eur.



Sala zahynul 21. januára 2019 vo veku 28 rokov pri páde jednomotorového lietadla nad Lamanšským prielivom. Nešťastie sa stalo, keď smeroval z Nantes do nového pôsobiska Cardiff City. Lietadlo zmizlo z radarov nad Lamanšským prielivom, spolu s futbalistom zahynul aj jeho pilot David Ibbotson.



Sala mal prestúpiť do Cardiffu za rekordných 17 miliónov eur, za waleský klub však nikdy nenastúpil. Krátko po tragédii FIFA obdržala online dokument od Waleskej futbalovej asociácie, ktorý potvrdzoval hráčovu registráciu. FIFA potvrdila dokončenie prestupu, a hoci sa vedenie Cardiffu odvolalo, arbitrážny súd protest zamietol. "Komisia CAS uznala, že hráčov prestup z FC Nantes do Cardiff City FC bol skompletizovaný," znie v rozhodnutí CAS, z ktorého citovala agentúra AP.