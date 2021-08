CAS nevyhovel Timanovskej a neumožnil jej štart na pretekoch na 200 m

Tokio 2. augusta (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) nevyhovel Kristine Timanovskej a neumožnil jej na OH 2020 štartovať v rozbehoch na 200 m. Bieloruská šprintérka sa na CAS obrátila po tom, ako jej národný olympijský výbor NOC zakázal štart v kvalifikácii na dvestovke. Bielorusi to zdôvodnili jej psychickým stavom. Naopak, Timanovská obvinila NOC z nátlaku a pokusu donútiť ju k návratu do rodnej krajiny proti jej vôli.



Na CAS sa obrátila v pondelok ráno, aby jej umožnil štart na pretekoch, no podľa súdu sa jej nepodarilo dodať dôkazy, ktoré by umožnili vydať predbežné opatrenie. Informovala o tom agentúra TASS.



Timanovská mala súťažiť v pondelok v behu na 200 metrov, ale bieloruský tím ju v nedeľu odviezol na letisko. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie výpravy za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že bude reprezentovať aj v štafete 4x400 metrov.



Podľa jej slov chcela hľadať azyl v niektorej z európskych krajín, no bieloruskí funkcionári sa ju pokúsili dostať späť do rodnej krajiny. Na letisku sa však prihlásila do rúk japonskej polície a je v starostlivosti úradov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) požiadal o písomné stanovisko národný olympijský výbor Bieloruska. Podľa Nippon TV bude hľadať azyl v Nemecku, noviny Tokyo Sport zasa uviedli, že chce zamieriť do Rakúska. Pomoc jej ponúklo aj Česko, keď jej minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek už v nedeľu ponúkol vízum.