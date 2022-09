CAS rozhodne o miestenke Ekvádoru na MS, protest podali Čile a Peru

Lausanne 30. septembra (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) sa bude zaoberať požiadavkou odobrať Ekvádoru právo štartovať na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr 10. novembra, len desať pred otváracím zápasom šampionátu, v ktorom sa má stretnúť juhoamerická krajina s domácim Katarom.



CAS uviedol, že zaregistroval protest Čilskej a Peruánskej futbalovej federácie proti účasti Byrona Castilla v zápasoch juhoamerickej kvalifikácie. Obranca nastúpil za Ekvádor v ôsmich stretnutiach, no podľa susedných krajín na to nemal právo, keďže je v skutočnosti Kolumbijčan. Spor ohľadom Castillovej národnosti sa ťahá už niekoľko rokov. V roku 2017 ho dočasne vylúčili z ekvádorského tímu do 20 rokov, o dva roky neskôr ho obvinili z falšovania rodného listu a v máji a júni tohto roka sa prípadom zaoberala aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá po mesačnom vyšetrovaní protesty zamietla a potvrdila miesto Ekvádoru na MS. Pred dvoma týždňami jej rozhodnutie potvrdila aj odvolacia komisia FIFA.



Teraz sa bude prípadom zaoberať aj CAS, ktorý zatiaľ nestanovil termín pojednávania, no Peru a Čile chcú, aby rozhodol do 10. novembra. Predstavitelia Čilskej futbalovej federácie tvrdia, že majú dokumenty, ktoré dokazujú, že Castillo je v skutočnosti Kolumbijčan a Ekvádor by mal preto prehrať všetkých osem zápasov kvalifikácie kontumačne 0:3.



Ekvádor obsadil v juhoamerickej kvalifikácii štvrté miesto a zabezpečil si priamu miestenku na šampionát v Katare. V A-skupine sa má stretnúť s domácim tímom, Holandskom a Senegalom. Ak by CAS uznal protest, na štvrté miesto by sa zo siedmeho dostalo Čile. Peru obsadilo piate miesto a od CAS žiada, aby mu pridelil miestenku Ekvádoru ako ďalšiemu najvyššie postavenému tímu z Južnej Ameriky. Peru postúpilo do interkontinentálnej baráže, kde v júni prehralo s Austráliou.