Casemiro by mal debutovať v drese Manchestru United proti Southamptonu

Londýn 26. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový stredopoliar Casemiro by mal debutovať v drese Manchestru United v sobotňajšom dueli Premier League na pôde Southamptonu. Proti "svätcom" určite nenastúpi Anthony Martial, ktorý má problémy s achilovkou. Potvrdil to tréner "červených diablov" Erik ten Hag.



"Casemiro je fit a pripravený nastúpiť, absolvoval všetky tréningové jednotky. Začiatkom týždňa sa pripravoval individuálne a v uplynulých dňoch už trénoval s celým tímom. Martial si v zápase s Liverpoolom zranil achilovku a proti Southamptonu nám bude chýbať. Zatiaľ nevieme odhadnúť dĺžku pauzy a vysloviť nejakú prognózu.. Dúfam však, že v ďalšom zápase už bude k dispozícii," uviedol ten Hag pre akreditované médiá.



Casemiro prišiel na Old Trafford z Realu Madrid a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2026 s opciou na ďalšiu sezónu. V Reale patril k základným pilierom stredu poľa spolu s Lukom Modričom a Tonim Kroosom. S "bielym baletom" získal 18 trofejí, päťkrát sa tešil z triumfu v Lige majstrov a trikrát vyhral La Ligu.