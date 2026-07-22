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Casemiro posilnil Inter Miami, MLS vyšetruje okolnosti dohody
Tridsaťštyriročný päťnásobný víťaz Ligy majstrov podpísal zmluvu do skončenia skrátenej sezóny MLS 2027 s opciou na predĺženie do júna 2029.
Autor TASR
Miami 22. júla (TASR) – Brazílsky futbalový stredopoliar Casemiro sa stal hráčom Interu Miami. Vedenie Major League Soccer (MLS) však začalo vyšetrovať, či úradujúci šampión súťaže pri jeho angažovaní neoprávnene nerokoval s hráčom.
Tridsaťštyriročný päťnásobný víťaz Ligy majstrov podpísal zmluvu do skončenia skrátenej sezóny MLS 2027 s opciou na predĺženie do júna 2029. Casemiro nastúpil vo všetkých piatich zápasoch Brazílie na tohtoročných MS a strelil jeden gól.
Prioritné právo na rokovania s brazílskym reprezentantom vlastnilo LA Galaxy, čo malo podľa pravidiel MLS brániť Interu Miami v priamych rokovaniach. Kluby sa napokon dohodli na prevode tohto práva, vedenie súťaže však naďalej preveruje podozrenie z neoprávneného kontaktovania hráča.
„Liga zhromažďuje všetky relevantné informácie a do skončenia preverovania sa zdrží ďalších komentárov. Hoci Inter Miami CF a LA Galaxy dosiahli dohodu o prioritnom práve na angažovanie Casemira, jej podmienky zverejníme až po ukončení vyšetrovania,“ uviedla MLS vo vyhlásení podľa AP.
Zatiaľ nie je známe, kedy Casemiro absolvuje debut za nový klub, keďže čaká na udelenie potrebného víza. Pred príchodom do Miami strávil defenzívny stredopoliar štyri sezóny v Manchestri United, väčšinu kariéry odohral v Reale Madrid. „Je to víťaz, ktorý vo futbale dosiahol veľmi veľa. Po takej neuveriteľnej kariére v Reale Madrid a Manchestri United ma teší, že sa rozhodol urobiť z Miami svoj nový domov,“ uviedol spolumajiteľ Interu David Beckham.
Pred príchodom do Interu Miami strávil Casemiro na Old Trafforde štyri sezóny (2022 až 2026).
Tridsaťštyriročný päťnásobný víťaz Ligy majstrov podpísal zmluvu do skončenia skrátenej sezóny MLS 2027 s opciou na predĺženie do júna 2029. Casemiro nastúpil vo všetkých piatich zápasoch Brazílie na tohtoročných MS a strelil jeden gól.
Prioritné právo na rokovania s brazílskym reprezentantom vlastnilo LA Galaxy, čo malo podľa pravidiel MLS brániť Interu Miami v priamych rokovaniach. Kluby sa napokon dohodli na prevode tohto práva, vedenie súťaže však naďalej preveruje podozrenie z neoprávneného kontaktovania hráča.
„Liga zhromažďuje všetky relevantné informácie a do skončenia preverovania sa zdrží ďalších komentárov. Hoci Inter Miami CF a LA Galaxy dosiahli dohodu o prioritnom práve na angažovanie Casemira, jej podmienky zverejníme až po ukončení vyšetrovania,“ uviedla MLS vo vyhlásení podľa AP.
Zatiaľ nie je známe, kedy Casemiro absolvuje debut za nový klub, keďže čaká na udelenie potrebného víza. Pred príchodom do Miami strávil defenzívny stredopoliar štyri sezóny v Manchestri United, väčšinu kariéry odohral v Reale Madrid. „Je to víťaz, ktorý vo futbale dosiahol veľmi veľa. Po takej neuveriteľnej kariére v Reale Madrid a Manchestri United ma teší, že sa rozhodol urobiť z Miami svoj nový domov,“ uviedol spolumajiteľ Interu David Beckham.
Pred príchodom do Interu Miami strávil Casemiro na Old Trafforde štyri sezóny (2022 až 2026).