Casemiro utrpel zranenie a vynechá sobotný duel proti Sheffieldu

Manchester 19. októbra (TASR) - Brazílsky futbalista Casemiro si privodil zranenie počas reprezentačného zrazu. Stredopoliar Manchestru United vynechá sobotňajší zápas Premier League proti Sheffieldu United, no "červení diabli" uviedli, že hráča trápi iba malý zdravotný problém.



United rozhodli, že tridsaťjedenročný Brazílčan zostane vo svojej vlasti, aby sa čo najrýchlejšie zotavil. Casemiro by sa mal vrátiť do tréningového procesu Manchestru na začiatku budúceho týždňa. K tímu sa naopak pripojili po zotavení zo zranenia Sergio Reguilon a Sofyan Amrabat.