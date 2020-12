Casillas sa vracia do Realu Madrid, bude pôsobiť v klubovej nadácii

Madrid 22. decembra (TASR) - Bývalý futbalový brankár Iker Casillas sa vracia do Realu Madrid. Bude pôsobiť v Nadácii španielskeho klubu ako asistent generálneho riaditeľa. Informovala o tom agentúra AFP.



Nadácia podporuje aktivity spojené s futbalom. Nedávno financovala stáž mladých hráčov v Čine a organizovala workshopy o športovej psychológii. "Som hrdý na to, že sa vraciam domov. Teším sa na novú výzvu a som nadšený. Ďakujem za privítanie!" napísal legendárny gólman na sociálnej sieti. Casillas dostal v máji 2019 na tréningu infarkt a 4. augusta 2020 definitívne ukončil kariéru vo veku 39 rokov.



"Vieme, čo dosiahol a čo predstavuje pre fanúšikov Realu. Je dobrou správou, že sa vracia pracovať do svojho obľúbeného klubu a prinesie so sebou všetky svoje znalosti," reagoval na správu o návrate 167-násobného španielskeho reprezentanta tréner Realu Zinedine Zidane. Najlepší brankár v histórii zdvihol počas pôsobenia v Madride trikrát nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov.