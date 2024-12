Casse vyhral super-G vo Val Gardene, slávil prvý triumf v kariére

výsledky super-G SP mužov vo Val Gardene:



1. Mattia Casse (Tal.) 1:28,23 min., 2. Jared Goldberg (USA) +0,01 s, 3. Marco Odermatt (Švaj.) +0,43, 4. Fredrik Möller (Nór.) +0,54, 5. Stefan Rogentin (Švaj.) a Cameron Alexander (Kan.) +0,57, 7. Nils Allegre (Fr.) +0,63, 8. Lars Rösti (Švaj.) +0,68, 9. Blaise Giezendanner (Fr.) +0,73, 10. Dominik Paris (Tal.) +0,77, ..., 53. Matej PRIELOŽNÝ (SR) +3,33







celkové poradie SP (po 9 z 38 súťaží):



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 390 b., 2. Odermatt 350, 3. Atle Lie McGrath (Nór.) 282, 4. Lucas Pinheiro Braathen (Br.) 230, 5. Loic Meillard (Švaj.) 219, 6. Clement Noel (Fr.) 200







poradie v super-G (2 z 8):



1. Odermatt 160, 2. Casse 115, 3. Möller 100



Val Gardena 20. decembra (TASR) - Taliansky lyžiar Mattia Casse sa stal prekvapujúco víťazom druhého super-G v prebiehajúcej sezóne SP. V talianskej Val Gardene vyhral s náskokom jednej stotiny sekundy pred Američanom Jaredom Goldbergom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestenie v kariére. Tretí skončil obhajca veľkého i malého glóbusu Švajčiar Marco Odermatt (+0,43). Slovák Matej Prieložný obsadil 53. priečku, na víťaza stratil viac ako tri sekundy.Tridsaťštyriročný Casse dosiahol premiérový triumf v prestížnom seriáli a štvrté pódiové umiestnenie vo SP. Jeho doterajším maximom boli tri tretie miesta. Naposledy skončil na pódiu rovnako v superobrovskom slalome v januári minulého roka v stredisku Cortina d'Ampezzo. "," uviedol víťaz podľa AFP.Cassemu v Dolomitoch najlepšie vyšla stredná pasáž, kde si vytvoril náskok na konkurentov. Najviac sa mu nečakane priblížil Goldberg, ktorý štartoval až s číslom 26. Američan bol v zelených číslach na prvých troch medzičasoch, potom síce stratil, ale v záverečnej časti zabral a 33-ročný lyžiar dosiahol taktiež životný výsledok. Najväčší favorit a víťaz prvého super-G v ročníku Odermatt mal lepší štart, ale v ďalších úsekoch bol pomalší. Jeden z ďalších adeptov na pódiové priečky Francúz Cyprien Sarrazin nedokončil.Preteky poznačil nepríjemný pád Daniela Danklmaiera. Rakúšan stratil rovnováhu a pretočilo ho. Hneď na trati ho ošetrovali a vyzeralo to na problémy s nohou. Danklmaier sa síce potom postavil na lyže a zišiel dole, no zamieril do nemocnice. Po takmer 15-minútovej prestávke sa dostali na trať ďalší lyžiari.Na čele celkového poradia SP zostal Henrik Kristoffersen z Nórska, Odermatt stráca 50 bodov. V sobotu je v talianskom stredisku na programe zjazd (11.45 h).