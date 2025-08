KURIOZITA: Časť fanúšikov Rangers si myslí, že Plzeň je na Slovensku

Glasgow 1. augusta (TASR) - O poriadny „trapas“ sa na sociálnej sieti postarali fanúšikovia škótskeho klubu Glasgow Rangers. Vicemajster z uplynulej sezóny nastúpi v 3. predkole Ligy majstrov proti Viktórii Plzeň a časť škótskych fanúšikov sa okamžite zapojila do diskusie. Ale ukázali, aké nedostatky majú v geografii.



Viacero priaznivcov Rangers si totiž myslí, že Plzeň sa nachádza na Slovensku, hoci v príspevku, ktorý označoval dvojicu pre 3. predkolo, bola viditeľne použitá česká vlajočka. „Najmenší klub na Slovensku, o ktorom som kedy počul,“ píše jeden z fanúšikov. Ďalší diskutujúci sa pripojili: „Najväčší tím Škótska sa stretne proti najmenšiemu na Slovensku.“ Tento úsmevný počin zmonitoroval český portál tn.nova.cz.



V Česku táto neznalosť vyvolala skôr úsmev, ale aj ironické poznámky. „Možno by to chcelo pred cestou na výjazd aspoň otvoriť mapu,“ napísal jeden Čech pod príspevkom. A ďalší pridal: „Ak českých fanúšikov Sparty, Slavie a Plzne niečo zomkne dohromady, potom sú to práve Rangers.“