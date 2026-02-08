< sekcia Šport
Castle zažiaril za San Antonio 40-bodovým triple-double proti Dallasu
Houston uspel na palubovke obhajcu titulu Oklahomy City 112:106.
Autor TASR
New York 8. februára (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA štvrtý zápas za sebou. V noci na nedeľu zdolali doma Dallas 138:125, keď sa osobný maximom 40 bodov blysol mladík Stephon Castle. Pridal k tomu 12 doskokov a 12 asistencií a vo veku 21 rokov je tretí najmladší hráč so 40-bodovým triple-double v histórii súťaže.
V skoršom veku ako Castle dokázali triple-double s aspoň 40 bodmi zaznamenať iba LeBron James a Luka Dončič. Nováčik roka z vlaňajška sa pridal k Davidovi Robinsonovi, ktorý ako jediný hráč v organizácii Spurs dosiahli takýto výkon. Proti Dallasu mal parádnu úspešnosť streľby, keď mu do koša „padlo“ 15 z 19 pokusov. Devin Vassell pridal 17 bodov a Victor Wembanyama 16 bodov a 11 doskokov.
Houston uspel na palubovke obhajcu titulu Oklahomy City 112:106. Turecký reprezentant Alperen Sengün si za hostí pripísal triple-double za 17 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií. Domácim chýbal Shai Gilgeous-Alexander pre problémy s brušným svalstvom.
NBA - výsledky:
Brooklyn - Washington 127:113, Oklahoma City - Houston 106:112, San Antonio - Dallas 138:125, Orlando - Utah 120:117, Atlanta - Charlotte 119:126, Chicago - Denver 120:136, LA Lakers - Golden State 105:99, Phoenix - Philadelphia 103:109, Portland - Memphis 122:115, Sacramento - Cleveland 126:132
