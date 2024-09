Castro skončil na lavičke Al Nassr, klub má údajne záujem o Pioliho

Rijád 17. septembra (TASR) - Portugalský futbalový tréner Luis Castro nečakane skončil na lavičke saudskoarabského Al Nassr. Klub, v ktorom pôsobí aj jeho krajan Cristiano Ronaldo, tak musí začiatkom sezóny hľadať nového kouča.



Castro pôsobil na lavičke tímu od júna 2023. "Al Nassr oznamuje, že hlavný tréner Luis Castro odišiel z tímu. Všetci v klube by sa chceli Luisovi a jeho spolupracovníkom poďakovať za ich obetavú prácu počas uplynulých štrnástich mesiacov a do budúcnosti im želáme len to najlepšie," citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA. Podľa medializovaných informácií začal Al Nassr rozhovory s bývalým trénerom AC Miláno Stefanom Piolim.