Caufield získal Hobey Baker Award pre najlepšieho hráča NCAA

New York 10. apríla (TASR) - Útočník Cole Caufield získal cenu Hobey Baker Memorial Award pre najužitočnejšieho hráča amerických univerzitných hokejových súťaží NCAA. Dvadsaťročný center, respektíve pravý krídelník dostal prestížne ocenenie v piatok pred zápasom AHL proti Torontu Marlies. V ňom následne pri svojom debute medzi profesionálmi zažiaril dvomi gólmi a asistenciou, ktorými prispel k víťazstvu Lavalu Rocket 5:3.



Caufield, na ktorého vlastní práva klub NHL Montreal Canadiens, nazbieral v tomto ročníku NCAA za University of Wisconsin 52 bodov (30+22) v 31 zápasoch. Darilo sa mu aj v drese USA na MS hráčov do 20 rokov, kde sa na zisku titulu podieľal piatimi bodmi (2+3) v siedmich vystúpeniach. V súboji o Hobey Baker Award tromfol útočníka Shanea Pinta (North Dakota) a brankára Drydena McKaya (Minnesota State). "Táto cena pre mňa znamená veľa. Jej zisk bol jeden z mojich predsezónnych cieľov. Je to výnimočná trofej, myslel som na ňu celý deň. Že som ju získal, som sa dozvedel v šatni, keď som sa obliekal na predzápasovú rozcvičku," citovala talentovaného Američana agentúra AP.



Cenu Hobeyho Bakera získal v roku 2003 slovenský útočník Peter Sejna. Trofej dostal ako prvý hráč nepochádzajúci zo Severnej Ameriky, potom ju už nezískal žiaden iný Európan.