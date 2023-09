Cavagna sa stal víťazom pretekov Okolo Slovenska

víťazi jednotlivých súťaží:



celkový víťaz: Remi Cavagna (Fr./Soudal QuickStep)



bodovacia súťaž: Tim Merlier (Belg./Soudal QuickStep)



vrchárska súťaž: Milan Vader (Hol./Jumbo-Visma)



najlepší pretekár do 23 rokov: Colby Simmons (USA/Jumbo-Visma)



najlepší Slovák: Lukáš Kubiš (SR/Dukla Banská Bystrica)



najbojovnejší jazdec pretekov: Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ)

výsledky 5. etapy (Hlohovec - Púchov, 183,5 km):



1. Kasper Asgreen (Dán./Soudal QuickStep) 4:03:35 h, 2. Bert van Lerberghe (Belg./Soudal QuickStep) +2 s, 3. Tim Merlier (Belg./Soudal QuickStep), 4. Iuri Leitao (Port./Caja Rural-Seguros RGA), 5. Mirco Maestri (Tal./EOLO-Kometa), 6. Luca Colnaghi (Tal./Green Project-Bardiani CSF-Faizan), 7. Colby Simmons (USA/Jumbo-Visma), 8. Stanislaw Aniolkowski (Poľ./Human Powered Health), 9. Alberto Bruttomesso (Tal./Cycling Team Friuli ASD), 10. Cees Bol (Hol./Astana Qazaqstan), ... 15. Matúš ŠTOČEK (SR/ATT Investments), 25. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Remi Cavagna (Fr./Soudal QuickStep) 18:28:30 h, 2. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +2:16 min, 3. Milan Vader (Hol./Jumbo-Visma) +2:20, 4. Mulu Kinfe Hailemichael (Eti./Caja Rural - Seguros RGA) rovnaký čas, 5. Bart Lemmen (Hol./Human Powered Health) +2:29, 6. Asgreen +2:30, 7. Urko Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) +3:15, 8. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) +3:24, 9. Bruno Armirail (Fr./Groupama-FDJ) +3:27, 10. Jakub Otruba (ČR/ATT Investments) +3:37, ... 16. KUBIŠ +5:35, 21. ŠTOČEK +5:53

bodovacia súťaž:



1. Merlier 52 b, 2. Cavagna 44, 3. Asgreen 42

vrchárska súťaž:



1. Vader 36 b, 2. Matěj Zahálka (ČR/Elkov-Kasper) 20, 3. Andrea Pietrbon (Tal./EOLO-Kometa) 18

najlepší pretekár do 23 rokov:



1. Simmons 18:34:22 h, 2. Javier Serrano (Šp./EOLO-Kometa) +5 s, 3. Loe van Belle (Belg./Jumbo-Visma) +22



tímy:



1. Soudal QuickStep (Belg.) 55:34:08 h, 2. Jumbo-Visma (Hol.) +2:50 min, 3. Groupama-FDJ (Fr.) +3:12, ... 13. Dukla Banská Bystrica (SR) +14:52

prehľad víťazov od roku 2013:



2013 Petr Vakoč (ČR/Etixx–IHNed)



2014 Oleksandr Polivoda (Ukr./Kolss Cycling)



2015 Davide Vigano (Tal./Idea 2010 ASD)



2016 Mauro Finetto (Tal./Unieuro–Wilier)



2017 Jan Tratnik (Slovin./CCC–Sprandi–Polkowice)



2018 Julian Alaphilippe (Fr./QuickStep Floors)



2019 Yves Lampaert (Belg./Deceuninck QuickStep)



2020 Jannik Steimle (Nem./Deceuninck QuickStep)



2021 Peter SAGAN (SR/Bora–Hansgrohe)



2022 Josef Černý (ČR/QuickStep Alpha Vinyl)



2023 Remi Cavagna (Fr./Soudal QuickStep)

Púchov 17. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Remi Cavagna sa stal celkovým víťazom 67. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Soudal QuickStep si obliekol žltý dres po úvodnej etape a udržal si ho až do cieľa v Púchove. Záverečnú piatu etapu vyhral Dán Kasper Asgreen taktiež z tímu Soudal QuickStep.Belgickej stajni vyšiel záverečný deň vynikajúco, keď ovládla celé pódium. Druhý skončil Bert van Lerberghe a tretí Tim Merlier. Pretekári QuickStepu získali celkový triumf piatykrát z upynulých šiestich ročníkov, ich hegemóniu narušil iba Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v roku 2021. Dvadsaťosemročný Cavagna si pripísal trináste víťazstvo v kariére.Nedeľňajšia etapa merala 183,5 km a viedla z Hlohovca do Púchova. Na trase boli tri vrchárske a dve šprintérske prémie. Od úvodu sa útočilo a únik dňa sa vytvoril po siedmich kilometroch, keď sa odtrhli Charles Quarterman (Corratec), Jasper Haest (VolkerWessels) a Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski). Onedlho si vytvorili trojminútový náskok pred pelotónom, ktorý viedli pretekári QuickStepu. Tí postupne sťahovali stratu a 90 km pred cieľom mal balík manko už len minútu a pol.Trojica z úniku zbierala všetky body na vrchárskych prémiách, no bodkovaný dres si Milan Vader z Jumba zabezpečil už v sobotu. Asi 45 km pred cieľom mal defekt Matúš Štoček, ale rýchlo sa vrátil do skupiny. Pelotón medzitým stiahol manko na minimum a 21 km pred páskou dostihol trojicu. K hromadnému finišu nakoniec neprišlo, keďže Asgreenovi vyšiel únik asi 300 metrov pred cieľom a vyhral o dve sekundy pred pelotónom. Na pódiu ho doplnili tímoví kolegovia van Lerberghe a Merlier a spečatili tak víťazný deň QuickStepu.Za najbojovnejšieho pretekára etapy vyhlásili Haesta, najbojovnejším jazdcom 67. ročníka sa stal Thibaut Pinot (Groupama - FDJ).