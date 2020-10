Cavani nie je v kádri Uruguaja, dôvodom sú obavy o jeho kondíciu

Montevideo 2. októbra (TASR) - Edinson Cavani nefiguruje v nominácii futbalovej reprezentácie Uruguaja na blížiace sa kvalifikačné zápasy majstrovstiev sveta 2020 proti Chile a Ekvádoru. Vedenie uruguajského tímu jeho absenciu zdôvodnilo obavami o fyzickú pripravenosť 33-ročného útočníka.



Bývalý kanonier Paríža Saint-Germain je po odchode z Parku princov v júni 2020 bez angažmánu. Asistent hlavného kormidelníka uruguajskej reprezentácie Mario Rebollo upozornil, že Cavani nezasiahol niekoľko mesiacov do zápasového diania, narážajúc na fakt, že odohral posledný zápas za PSG 11. marca v Lige majstrov. "Poznáme Ediho schopnosti, no pandémia výrazne zasiahla do jeho prípravy,“ povedal Rebollo.



Uruguajský kouč Oscar Tabarez agentúre AFP pred mesiacom tvrdil, že Cavani bude súčasťou uruguajskej reprezentácie v juhoamarickej kvalifikácii na svetový šampionát v Katare v roku 2022. "Cavani je pre nás stále dôležitý hráč,“ povedal Tabarez.



Bývalý spoluhráč kapitána slovenskej reprezentácie Mareka Hamšíka v SSC Neapol odohral za reprezentáciu Uruguaja 116 stretnutí, strelil v nich 50 gólov, profitoval pritom i zo súhry s Luisom Suarezom. Zverenci Oscara Tabareza nastúpia 8. októbra v Montevideu proti Chile, o päť dní neskôr budú v ekvádorskom hlavnom meste Quito čeliť domácemu výberu.