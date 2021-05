Cavani predĺžil zmluvu s Manchestrom United o ďalšiu sezónu

Manchester 10. mája (TASR) - Uruguajský futbalista Edinson Cavani zostane na Old Trafforde aj v nasledujúcej sezóne. Tridsaťštyriročný útočník podpísal s Manchestrom United zmluvu do júna 2022.



Do tímu prišiel v októbri 2020 ako voľný hráč. V tejto sezóne strelil pätnásť gólov vrátane ôsmich v uplynulých siedmich zápasoch. "Vyvinul sa u mňa silný vzťah k tomuto klubu a k tomu, čo reprezentuje. Mám veľkú motiváciu a viem, že s týmto mužstvom môžeme dokázať veľké veci," citoval Cavaniho web BBC.