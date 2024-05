Cavani ukončil reprezentačnú kariéru: Bolo to požehnanie

Montevideo 31. mája (TASR) - Uruguajský futbalista Edinson Cavani ukončil reprezentačnú kariéru. Trénerovi národného tímu Marcelovi Bielsovi tak o tri týždne už nebude k dispozícii na šampionáte Copa America.



Cavani debutoval v drese Uruguaja v roku 2008. Odvtedy zaň odohral 136 zápasov, v ktorých strelil 58 gólov. Tie z neho robia druhého najlepšieho strelca národného tímu, v tejto štatistike zaostáva len za Luisom Suarezom (68). Svoju krajinu reprezentoval na štyroch majstrovstvách sveta (2010, 2014, 2018, 2022), na šampionáte v Juhoafrickej republike sa s tímom dostal do semifinále. Jeho najväčším reprezentačným triumfom je víťazstvo na Copa America v roku 2011.



"Bolo to a vždy aj bude požehnanie, že som mohol nosiť dres reprezentujúci to, čo na tomto svete milujem najviac. Svoju krajinu. Chcem sa venovať novej etape kariéry a dať všetko, čo mám, tam, kde potrebujem byť. Dnes som sa rozhodol odísť, ale naďalej vás budem sledovať s búšiacim srdcom, presne ako keď som v tomto krásnom drese hrával," uviedol 37-ročný útočník na svojom Instagrame. Na sociálnej sieti X sa s Cavanim rozlúčil aj Uruguajský futbalový zväz (AUF). "Ďakujeme ti za všetko, si legenda," citovala z príspevku AUF agentúra DPA.



Na klubovej úrovni hrá Cavani od vlaňajšieho leta za argentínsky tím Boca Juniors, v minulosti pôsobil v kluboch ako SSC Neapol, Paríž St. Germain či Manchester United.