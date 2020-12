Cavaniho rieši FA za nevhodné správanie, klub tvrdí že to nebol úmysel

Manchester 17. decembra (TASR) - Uruguajčana Edinsona Cavaniho z Manchestru United vo štvrtok anglická Futbalová asociácia (FA) obvinila z nevhodného správania. Na svojom instagrame použil španielsky výraz pre ľudí čiernej pleti, ktorý mal však podľa neho slúžiť ako láskavý pozdrav.



Správu zverejnil Cavani po tom, ako v novembri dvakrát skóroval pri víťazstve United 3:2 v Southamptone v Premier League. Do 4. januára musí reagovať na obvinenie z priestupku. "Edinson a klub majú jasno v tom, že za správou nie je absolútne žiadny úmysel rasizmu. Príspevok vymazal a ospravedlnil sa hneď, ako ho informovali, že by mohlo dôjsť k nesprávnemu výkladu," uviedol klub vo vyhlásení.



"Posledná vec, ktorú som chcel urobiť, bolo spôsobiť komukoľvek pohoršenie. Som úplne proti rasizmu a správu som vymazal. Chcel by som sa za to úprimne ospravedlniť," dodal hráč.