Cavendish blízko prestupu do Astany, objavil sa na sústredení tímu

Alicante 20. decembra (TASR) - Rekordér v počte etapových víťazstiev na Tour de France Mark Cavendish je blízko k podpisu zmluvy s kazašskou stajňou Astana Qazaqstan. Britský cyklista sa v utorok objavil v tímovom hoteli počas prípravného kempu na španielskom pobreží Costa Blanca.



Spolu s ním bol na mieste aj holandský šprintér Cees Bol, ktorému sa po sezóne skončila zmluva s tímom DSM, informuje portál Velonews.



Tridsaťsedemročný Cavendish sa po niekoľkých nevydarených sezónach vrátil vlani do stajne Quick-Step Alpha Vinyl a opäť zbieral veľké úspechy. V roku 2021 zaznamenal štyri víťazstvá na Tour de France a vyrovnal rekordný zápis legendárneho Eddyho Merckxa, obaja majú na konte 34 etapových vavrínov z najslávnejších pretekov sveta. Tento rok pridal triumf na Giro d´Italia a pripísal si celkovo päť víťazstiev, no s vedením belgickej stajne sa nedohodli na ďalšej spolupráci. Cavendish si tak v podstate už od leta hľadal nové angažmán, no doteraz neúspešne. "Manx Missile" nazbieral počas bohatej kariéry až 161 víťazstiev.