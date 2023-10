Cavendish ešte nekončí, dohodol sa na novej zmluve s Astanou

Londýn 4. októbra (TASR) – Britský cyklista Mark Cavendish zrejme ešte neukončí aktívnu kariéru. Tím Astana Kazachstan v stredu na sociálnej sieti X naznačil, že sa s 38-ročným pretekárom dohodol na novej zmluve. Cavendish by tak mal možnosť na budúcoročnej Tour de France prekonať rekord v počte etapových víťazstiev.



"Ešte nie je koniec," uvádza sa vo videu s Cavendishom, ktoré zverejnil kazachstanský tím. V príspevku navyše označil britského jazdca. Oficiálne potvrdenie o jeho pokračovaní má prísť podľa informácií agentúry AFP v priebehu stredy.



Cavendish avizoval ukončenie kariéry v máji počas Giro d'Italia, kde vyhral záverečnú etapu. Jeho rozlúčková Tour de France sa však preňho skončila tvrdým pádom v ôsmej etape, ktorý viedol k zlomenine kľúčnej kosti. Šéf tímu Alexander Vinokurov vyjadril nasledujúci deň vôľu ponúknuť Cavendishovi nový kontrakt, no rozhodnutie bolo na pretekárovi.



V prípade pokračovania tak začne Cavendish svoju osemnástu profesionálnu sezónu a zaútočí na rekord v počte etapových triumfov na TdF, ktorý momentálne drží spolu s Belgičanom Eddym Merckxom (34). V priebehu kariéry získal celkovo 162 víťazstiev, čo je druhý najväčší počet v histórii spoločne s ďalším Belgičanom Rikom Van Looyom. Na OH 2016 v Riu de Janeiro vybojoval striebro v dráhovej cyklistike, v rokoch 2005, 2008 a 2016 bol majster sveta v cestnej. Na konte má aj 17 etapových triumfov na Gire a tri na Vuelte. Do súťažného diania by sa mal vrátiť na pretekoch Okolo Turecka, ktoré štartujú v nedeľu.