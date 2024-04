Cavendish odložil návrat, stále ho trápia zdravotné problémy

Brusel 2. apríla (AP) - Britský cyklista Mark Cavendish posunul svoj návrat do pelotónu, keďže ho stále trápia zdravotné problémy.



Tridsaťosemročný šprintér neštartoval od 13. marca, keď odstúpil z pretekov Miláno - Turín. Vrátiť sa mal v stredu na belgickej klasike Scheldeprijs, ktorú vyhral trikrát v kariére. Jeho tím Astana Qazaqstan však v utorok oznámil, že Cavendishov program "prejde určitými zmenami v dôsledku choroby a následného obdobia rekonvalescencie".



Najbližšie by tak mal štartovať na pretekoch Okolo Turecka v druhej polovici apríla a v máji na Okolo Maďarska.



Prebiehajúca sezóna je pre Cavendisha pravdepodobne posledná, pričom by chcel štartovať na Tour de France a vyhrať aspoň jednu etapu. Osamostatnil by sa tak na čele historického rebríčka Tour, momentálne je na prvej priečke v počte etapových vavrínov spolu s legendárnym Eddym Merckxom, obaja ich nazbierali 34. Informovala agentúra AP.