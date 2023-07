Cavendish po páde odstúpil z poslednej Tour a neprekoná rekord

Limoges 8. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish spadol v sobotňajšej ôsmej etape Tour de France a musel odstúpiť. Tridsaťosemročný jazdec tímu Astana Qazaqstan už pred štartom avizoval, že to bude jeho posledné vystúpenie na najslávnejších pretekoch sveta a tak už neprekoná rekord v počte etapových víťazstiev (34), o ktorý sa delí s legendárnym Belgičanom Eddym Merckxom.



Jeden z najlepších šprintérov uplynulých dvoch dekád spadol asi 60 km pred cieľom, keď si nedal pozor na konci pelotónu a s najväčšou pravdepodobnosťou utrpel zranenie ramena či kľúčnej kosti. Cavendish sa len ťažko zviechal zo zeme a po chvíli nastúpil so slzami v očiach do sanitky, pričom si držal pravé rameno.



Skúsený pretekár mal rekord na dosah v piatkovej siedmej etape s dojazdom v Bordeaux, keď bol v záverečnom špurte chvíľu na čele, no nakoniec ho zdolal Belgičan Jasper Philipsen. Nesplnil si tak veľký cieľ, ktorý si vytýčil na záver svojej slávnej kariéry, a neosamostatnil sa na čele historických tabuliek Tour. O prvú priečku sa delí s Merckxom, tretí v poradí je s 28 výhrami Bernard Hinault a z aktívnych jazdcov je najvyššie s dvanástimi Peter Sagan na 16. mieste. O dve menej má Slovinec Tadej Pogačar.



Cavendish vstúpil medzi profesionálov už v roku 2005 v nemeckom tíme Sparkasse, prvý triumf na Tour zaznamenal o tri roky neskôr a odvtedy ich nazbieral dokopy 34. Na najslávnejších pretekoch sa tešil z etapových vavrínov naposledy pred dvoma rokmi, keď po návrate do tímu QuickStep triumfoval hneď štyrikrát a získal aj zelený dres. Okrem úspechov na Tour má na konte aj 17 triumfov na Giro d´Italia, tri na Vuelta a Espana, titul majstra sveta z roku 2011 či výhru na monumente Miláno - Sanremo 2009. Dokopy zaznamenal až 162 víťazstiev.