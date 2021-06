Cavendish po piatich rokoch vyhral na Tour, Sagan piaty

Fougres 29. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil piate miesto v 4. etape 108. ročníka Tour de France. Z triumfu po 150,4 km trase z Redonu do Fougres sa tešil Brit Mark Cavendish, pre ktorého to bolo 31. víťazstvo na "starej dáme", prvé po piatich rokoch. Jazdec tímu Deceuninck-QuickStep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a po prejazde cieľom zostal v slzách.



Etapu zvládol za 3:20:17 h a zároveň získal aj zelený dres. Druhý finišoval domáci Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) a tretí skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).



V utorok bola na programe kratšia rovinatá etapa bez jediného kategorizovaného stúpania a o etapové vavríny mali bojovať opäť najrýchlejší šprintéri. Pár sto metrov pred cieľom sa však cesta zdvihla, takže samotný záver bolo mierne stúpanie.



Cyklisti sa rozhodli krátko po štarte pre symbolický protest, ktorým chceli poukázať na nebezpečné podmienky na cestách. Úvodné dni Tour totiž poznačili viaceré hromadné pády, nevyhol sa im ani Sagan, ktorý v pondelok skončil na zemi tesne pred cieľom. Krátko po štarte štvrtej etapy celý pelotón na chvíľu zastavil a potom pokračoval voľným tempom. "Mohlo to byť horšie, mohlo to byť aj lepšie. Posnažím sa čo najskôr zotaviť," povedal Sagan pred štartom.



Po krátkom proteste sa dostala do úniku dvojica Brent Van Moer (Lotto Soudal) a Pierre-Luc Périchon (Cofidis), ktorá si čoskoro vypracovala trojminútový náskok. Pelotón si situáciu kontroloval počas celého priebehu a nikoho ďalšieho nenechal odísť. Situácia sa tak ďalších 100 km nemenila. Rýchlostnú prémiu vo Vitré 36 km pred cieľom vyhral van Moer, v špurte pelotónu sa presadil Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) a zobral 15 bodov, Sagan bol ôsmy a pripísal si osem bodov. Náskok dvojice v úniku sa scvrkol na minútu a pol a jej spolupráca sa skončila 14 km pred cieľom, keď zaútočil van Moer a Périchona nechal vzadu. Dvadsaťtriročný Belgičan sa však nevzdával vôbec ľahko a do posledných desiatich kilometrov si priviezol nebezpečný náskok minútu a štyri sekundy.



Na čele pelotónu pritom chýbali šprintérske tímy a jeho tempo sa vôbec nezvyšovalo. Časovkár Lotta Soudal išiel so zaťatými zubami, no vedel, že má šancu dotiahnuť únik do úspešného konca a vypáliť rybník šprintérom. Aj sedem km pred páskou mal k dobru 63 sekúnd. Na širokej ceste sa už dostali dopredu Deceuninck-QuickStep, Alpeci-Fenix či Saganova Bora a tempo výrazne vzrástlo. Van Moer však stále bojoval a na méte štyri km mal k dobru okolo 40 sekúnd, do posledného kilometra, ktorý išiel mierne do kopca, mal ešte niekoľko desiatok metrov k dobru. Pelotón ho nakoniec dostihol približne 200 metrov pred cieľom. V záverečnom špurte predviedol svoje umenie veterán Cavendish, ktorý sa nenechal zavrieť van Moerom, "nasal" si Philipsena a pár metrov pred páskou predbehol jeho i Bouhanniho. Sagan finišoval na piatom mieste.