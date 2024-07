Cavendish pravdepodobne ukončí kariéru: Vrátim sa ako divák

Paríž 21. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish po skončení Tour de France pravdepodobne ukončí profesionálnu kariéru. Tridsaťdeväťročný jazdec tímu Astana Qazaqstan to uviedol po záverečnej etape 111. ročníka prestížnych pretekov, ktoré finišovali individuálnou časovkou z Monaka do Nice.



Cavendish dosiahol v piatej etape svoj hlavný cieľ, ktorým bolo prekonať historický zápis legendárneho Eddyho Merckxa. Majster sveta z roku 2011 v závere časovky dojatý mával priaznivcom. "Bolo to len o tom, aby som si to užil. Dnes na mňa nebol vyvíjaný žiadny tlak, čo je na záverečnú etapu Tour zvláštne. Vedel som, že v cieli ma čaká moja rodina, a tak som to len vstrebával," povedal Cavendish. Na otázku, či to boli jeho posledné preteky v kariére, sa nakrátko odmlčal a následne odpovedal: "Pravdepodobne áno."



Cavendish vyhral svoju prvú etapu na TdF už v roku 2008, o 16 rokov neskôr dosiahol svoj 165. etapový triumf v kariére. "Mal som veľmi veľké šťastie, že som mal takú kariéru, akú som mal. Samozrejme, že sa na Tour de France vrátim, aj keď len ako divák," dodal Cavendish. Svoj odchod do "dôchodku" pritom oznámil už vlani v máji, ale v októbri ho jeho tím presvedčil, aby svoje rozhodnutie odložil a urobil posledný pokus získať pre seba rekordné víťazstvo v počte etáp na Tour de France.