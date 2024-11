Cavendish sa rozlúčil s kariérou triumfom: Naozaj som chcel vyhrať

Singapur 10. novembra (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish dal víťaznú bodku za svojou profesionálnou kariérou. Tridsaťdeväťročný jazdec triumfoval na svojom poslednom súťažnom podujatí – dvojdňovom kritériu Tour de France v Singapure.



Cavendish, ktorý je rekordérom v počte etapových víťazstiev na TdF (35), tento týždeň avizoval, že preteky v Singapure budú definitívne jeho posledné. "Som dosť dojatý. Počas záverečných piatich kôl som si uvedomil, že to bude posledných pätnásť kilometrov mojej kariéry. Bol som nervózny, či náhodou nenarazím, ak budem bojovať o líderskú pozíciu. Naozaj som chcel vyhrať. Lepší koniec som si ani nemohol želať, som za to veľmi vďačný. Dúfam, že si to všetci užili," uviedol po pretekoch podľa BBC.



Počas kariéry vybojoval Cavendish 165 víťazstiev vrátane titulu majstra sveta v roku 2011. V dráhovej cyklistike získal striebro na OH 2016 v omniu a bol trojnásobným majstrom sveta v madisone. "Tento šport som vždy miloval. Cyklistika je obrovská forma slobody. Je to cesta, ako spoznať ľudí a ako byť sám so svojimi myšlienkami. Ako šport má obrovský potenciál. Vždy som sa snažil urobiť všetko, čo som mohol, aby som pomohol tomuto posunu vpred, a to bude pokračovať, aj keď prestanem jazdiť. V skutočnosti by som do toho mohol dať ešte viac. Teším sa na to, čo prinesie zvyšok mojej kariéry," dodal Cavendish, ktorý pred mesiacom obdržal rytiersky titul.