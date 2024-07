Cavendish vyhral 5. etapu Tour de France a prekonal Merckxa

Skupina cyklistov prechádza tunelom počas piatej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá meria 177,4 km so štartom v Saint-Jean-de-Maurienne a cieľom v Saint-Vulbas vo Francúzsku v stredu 3. júla 2024. Foto: TASR/AP

Dánsky cyklista Mads Pedersen (vzadu) padá a britský cyklista Mark Cavendish (vpravo) šprintuje do cieľa k víťazstvu 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati zo Saint-Jean-de-Maurienne do Saint-Vulbasu, dlhej 177,4 km vo francúzskom meste Saint-Vulbas 3. júla 2024. Foto: TASR/AP

Tour de France - 5. etapa (Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas, 177,4 km):



1. Mark Cavendish (V.Brit./Astana Qazaqstan) 4:08:46 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin – Deceuninck), 3. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X Mobility), 4. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 5. Fabio Jakobsen (Hol./dsm-firmenich PostNL), 6. Pascal Ackermann (Nem./Israel – Premier Tech), 7. Arnaud Demare (Fr./Arkea – B&B Hotels), 8. Gerben Thijssen (Belg./Intermarche – Wanty), 9. Biniam Girmay (Erit./Intermarche – Wanty), 10. Marijn van den Berg (Hol./EF Education – EasyPost) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 23:15:24 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) +45 s, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Visma – Lease a Bike) +50, 4. Juan Ayuso (Šp./UAE Emirates) +1:10 min, 5. Primož Roglič (Slovin./Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:14, 6. Carlos Rodriguez (Šp./INEOS Grenadiers) +1:16, 7. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step), 8. Joao Almeida (Port./UAE Emirates) obaja +1:32, 9. Giulio Ciccone (Tal./Lidl Trek) +3:20, 10. Egan Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) +3:21

St. Vulbas 3. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish triumfoval v stredajšej etape 111. ročníka Tour de France. Rovinatú 177 km dlhú trať zo St. Jean Maurienne do St. Vulbas absolvoval za 4:08:46 h a zaknihoval rekordné 35. etapové víťazstvo na Tour. Prekonal fenomenálneho Belgičana Eddyho Merckxa s 34 víťazstvami.Cavendísh zdolal v špurte druhého Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin – Deceuninck), tretí bol Nór Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Na čele priebežného poradia zostal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Team Emirates.povedal Brit v cieli.Piata etapa bola lákadlom pre špurtérov a o únik nemal spočiatku nikto záujem. V úvode to skúšal štvrtý muž celkového poradia Juan Ayuso, ale po štyroch kilometroch ho pohltili. Po ďalších pokusoch šliapol do pedálov Matteo Vercher z TotalEnergies, ktorý spolu Clementom Russom (Groupama) vytvorili klasický únik.Dráma sa odohrala v pelotóne 59 kilometrov pred cieľom, keď prišlo k pádu viacerých pretekárov. Spôsobil ho Pogačar, ktorého súperi nechtiac mierne vytlačili k stredovému ostrovčeku s dopravnou značkou. Tej sa síce vyhol, ale spôsobil kolíziu Mateja Mohoriča, ktorý šiel za ním. Ten hneď stiahol na zem za ním idúceho kolegu Pella Bilbaa a ďalších asi šesť pretekárov. Nikomu sa však nič nestalo.Neskôr začalo pršať, čo cyklistov nútilo k väčšej opatrnosti, ale pelotón pracoval dobre a Russoa s Vercherom pohltil 36 km pred cieľom. V hromadnom dojazde prišlo aj k pádu, najviac síl mal v závere skúsený Brit.