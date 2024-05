Kazincbarcika 9. mája (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish vyhral druhú etapu pretekov Okolo Maďarska. Jazdec tímu Astana Qazaqstan uspel v záverečnom špurte na 162,1 km dlhej trase s finišom v Kazincbarcike v čase 3:45:11 h. Slovák Peter Sagan zo slovenského kontinentálneho tímu Pierre Baguette figuroval v dojazde v balíku, no do priameho boja o etapový triumf sa nezapojil. Jeho tímový kolega Martin Voltr z Česka však získal žltý dres pre lídra klasifikácie a vedie aj poradie bodovacej súťaže.



Záver pretekov si Cavendish načasoval ideálne a poučil sa z úvodnej etapy, v ktorej nastúpil príliš skoro a skončil až šiesty. Tridsaťosemročný skúsený Brit na cieľovej páske zanechal za sebou ďalšieho favorita Dylana Groenewegena z tímu Jayco–AlUla. Tretí finišoval Španiel Jon Aberasturi (Euskatel-Euskadi).



V záverečných metroch doplatil na kolíziu víťaz prvej etapy Sam Welsford (Bora-hansgrohe) a vypadol z okruhu favoritov na prvenstvo. Navyše prišiel aj o žltý dres, ktorý získal Voltr. Český pretekár sa ocitol v úniku, vyhral prvé dve šprintérske prémie etapy a na tretej bral druhé miesto. Jazdca slovenského tímu to katapultovalo na čelo bodovacej súťaže aj do virtuálneho vedenia, ktoré si udržal.



Sagan bol v závere po boku krajana a tímového kolegu Andreja Líšku. Ani jeden z nich si však nedokázal vypracovať pozíciu, z ktorej by bol schopný atakovať čelo pretekárov.