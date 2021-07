Cavendish vyhral v Carcassonne a vyrovnal rekord Merckxa

výsledky 13. etapy (Nimes - Carcassonne, 219,9 km):



1. Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck-QuickStep) 5:04:29 h, 2. Michael Mörköv (Dán./Deceuninck-QuickStep), 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 4. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar), 5. Danny van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 6. Alex Aranburu (Šp./Astana-Premier Tech), 7. Christophe Laporte (Fr./Cofidis), 8. André Greipel (Nem./Israel Start-up Nation), 9. Magnus Cort (Dán./EF Education-Nippo), 10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 52:27:12 h, 2. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +5:18, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +5:32, 4. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +5:33, 5. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +5:58 min, 6. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +6:16, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +6:30, 8. Enric Mas (Šp./Movistar) +7:11, 9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +9:29, 10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +10:28

bodovacia súťaž:



1. Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck-QuickStep) 279 b, 2. Michale Matthews (Aus./BikeExchange) 178, 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 171

vrchárska súťaž:



1. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) 50 b, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 43, 3. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) 42

Carcassonne 9. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish vyrovnal rekord legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa. Jazdec stajne Deceuninck–QuickStep vyhral piatkovú 13. etapu Tour de France a pripísal si tak 34. triumf na slávnom podujatí. Tridsaťšesťročný Cavendish sa opäť presadil v hromadnom dojazde a pripísal si štvrtý triumf na tohtoročnej Tour, na ktorej bude mať ešte ďalšie šance osamostatniť sa na čele historickej tabuľky.V piatkovej etape dlhej 219,9 km z Nimes do Carcassonne finišoval na druhom mieste Cavendishov tímový kolega Michael Mörköv z Dánska a tretí skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Jazdec stajne UAE-Team Emirates má náskok 5:18 min pred druhým Rigobertom Uranom z Kolumbie (EF Education - Nippo). Cavendish si vďaka triumfu upevnil pozíciu na čele bodovacej súťaže, druhý Austrálčan Michale Matthews (BikeExchange) na neho stráca už 101 bodov.V piatok čakalo na pelotón iba jedno kategorizované stúpanie v úvode etapy a po ňom ešte pár menších kopcov, očakával sa však hromadný dojazd a súboj najlepších šprintérov. Záverečné kilometre v Carcassonne mali technický charakter a hrozili pády, organizátori preto predĺžili ochrannú zónu z troch na 4,5 km pred Cieľom.Od začiatku etapy sa išlo vo vysokom tempe a únik sa vytvoril až takmer po 30 km, keď sa na čele osamostatnili Omer Goldstein (Israel Start–Up Nation), Pierre Latour (TotalEnergies) a Sean Bennett (Qhubeka). Pelotón, v ktorom pracovali najmä pretekári QuickStepu a Alpecinu si však situáciu strážili a tak sa náskok trojice vyšplhal najviac na štyri minúty. Rýchlostnú prémiu vyhral Goldstein, z pelotónu bol najrýchlejší Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). Z vedúcej skupiny postupne odpadol Bennett a náskok zostávajúcej dvojice bol 65 km pred páskou už len niečo vyše minúty.Následne prišlo v pelotóne k veľkému pádu a na zemi skončilo okolo 20 pretekárov. Najhoršie dopadol Simon Yates (BikeExchange), ktorý z pretekov odstúpil. Únik Latoura s Goldsteinom sa skončil približne 50 km pred cieľom. Po nich to vyskúšal sám ešte Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), ale jeho pokus bol skôr propagačný a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Jazdci QuickStepu v ňom na chvíľu stratili pozíciu, no rýchlo sa vrátili na čelo a Cavendish v špurte ukázal, že na tohtoročnej Tour nemá konkurenciu.V sobotu je na programe kopcovitá etapa z Carcassonne do Quillanu dlhá 183,7 km s piatimi stúpaniami 2. a 3. kategórie.