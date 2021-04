Cavendish zaznamenal tretí triumf za sebou: Vždy je fajn vyhrať

Alanya 14. apríla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish si pripísal tretie víťazstvo za sebou. Jazdec tímu Deceuninck-Quick Step v stredu triumfoval aj vo 4. etape pretekov Okolo Turecka, keď opäť uspel v záverečnom špurte. Na trase z Alanyie do Kemeru dlhej 184 km zdolal, rovnako ako v utorok, Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix) a tretí bol Poliak Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-WB).



Tridsaťpäťročný Cavendish čakal pred podujatím v Turecku na etapové víťazstvo viac ako dva roky, keď sa naposledy tešil v roku 2018 na pretekoch v Dubaji. Vlani uvažoval o konci profesionálnej kariéry, napokon sa však dohodol na ročnom kontrakte s belgickým tímom. Na konte má 30 etapových víťazstiev na Tour de France, no v uplynulých dvoch rokoch na "starej dáme" chýbal.



Cavendish je na čele celkového hodnotenia podujatia o 12 sekúnd pred Philipsenom. "Je to jedno, koľké je to víťazstvo za sebou. Vždy je fajn vyhrať a teší ma, že mi tím dôveruje," povedal Brit podľa agentúry AP.