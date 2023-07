Čavrič zostane v Slovane minimálne do konca kvalifikácie LM

Bratislava 24. júla (TASR) - Srbský futbalista Aleksandar Čavrič bude vo svojej kariére pokračovať v Slovane Bratislava minimálne do konca kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze Lige majstrov. O 29-ročného rýchlonohého zakončovateľa má však naďalej záujem nováčik najvyššej ruskej súťaže Rubin Kazaň.



Čavrič bol najlepší strelec slovenského majstra v uplynulej sezóne. Jeho meno sa už pár týždňov spája s prestupom a eminentný záujem prejavil práve Rubin Kazaň. Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. môže počítať so službami srbského útočníka v dvojzápase 2. predkola s HŠK Zrinjski Mostar aj v prípadnom 3. predkole proti lepšiemu z dvojice Šeriff Tiraspoľ a Maccabi Haifa. "Som rád, že zostávam pri mužstve, pretože som chcel zostať v Slovane. Budeme sa však ešte rozprávať s vedením klubu, lebo naďalej je o mňa záujem z Ruska. Ja osobne by som chcel zostať v Slovane, ale uvidíme, čo sa udeje," uviedol Čavrič.