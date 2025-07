Cazorla predĺžil o rok zmluvu s Realom Oviedo

Madrid 13. júla (TASR) - Španielsky futbalista Santi Cazorla sa dohodol na novej zmluve s Realom Oviedo. Štyridsaťročný stredopoliar podpísal ročný kontrakt po tom, čo s materským klubom postúpil po 24 rokoch do najvyššej La Ligy.



Cazorla sa vrátil do Ovieda pred dvoma rokmi. V uplynulej sezóne klubu pomohol aj veľkorysým gestom, keďže zarábal minimálny plat. „Santi Cazorla je symbol Ovieda a týmto predĺžením zmluvy dokazuje, že sny, ktoré človek nasleduje srdcom, sa stávajú skutočnosťou. Real Oviedo si zabezpečil služby futbalistu, ktorý ako málokto iný stelesňuje hodnoty klubu. Nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie nováčika súťaže.



Počas bohatej kariéry si 81-krát obliekol dres španielskeho národného tímu. Bol súčasťou majstrovských kádrov na ME v rokoch 2008 a 2012. Na klubovej úrovni vyhral dvakrát FA Cup s Arsenalom, v ktorom strávil šesť rokov.