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CBK Košice bez víťazstva: Prehrali s Young Angels Košice 47:89
„Anjelky“ si v deviatom stretnutí pripísali ôsmy triumf.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Basketbalistky CBK Košice zostávajú aj po svojom ôsmom stretnutí v Tipos extralige bez víťazstva. V stredajšej predohrávke 15 kola prehrali na palubovke Young Angels Košice 47:89. „Anjelky“ si v deviatom stretnutí pripísali ôsmy triumf.
Tipos extraliga - predohrávka 15. kola:
CBK Košice – Young Angels Košice 47:89 (28:49)
najviac bodov: Kašperanová 11, Tynščuková 10, Rostocká 8 (11 doskokov) - Blackstenová 26, Lawrencová 18, Ransomová 14 (12 doskokov), 150 divákov
CBK Košice – Young Angels Košice 47:89 (28:49)
najviac bodov: Kašperanová 11, Tynščuková 10, Rostocká 8 (11 doskokov) - Blackstenová 26, Lawrencová 18, Ransomová 14 (12 doskokov), 150 divákov