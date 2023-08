Čchin-wen Čeng postúpila do 3. kola dvojhry na US Open

dvojhra - ženy - 2. kolo:



Čchin-wen Čeng (Čína-23) - Kaia Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2

Peyton Stearnsová (USA) - Clara Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0

Katie Boulterová (V. Brit.) - Ja-fan Wang (Čína) 5:7, 6:1, 6:4

New York 31. augusta (TASR) - Čínska tenistka Čchin-wen Čeng postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená dvadsaťtrojka zdolala v 2. kole Estónku Kaiu Kanepiovú 6:2, 3:6, 6:2.