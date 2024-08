Čech Bittner triumfoval v 5. etape, v špurte zdolal van Aerta

výsledky 5. etapy Vuelty (Fuente del Maestre - Sevilla, 177 km):



1. Pavel Bittner (ČR/Team SM–Firmenich PostNL) 4:25:28 h, 2. Wout van Aert (Belg./Team Visma - Lease a Bike), 3. Kaden Groves (Austr./Alpecin - Deceuninck), 4. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 5. Stefan Küng (Švaj./Groupama - FDJ), 6. Corbin Strong (N.Zél./Israel - Premier Tech ), 7. Jhonatan Narvaez (Ekv./INEOS Grenadiers), 8. Arne Marit (Belg./Intermarché - Wanty), 9. Gianmarco Garofoli (Tal./Astana - Qazaqstan Team), 10. Antonio Soto (Šp./Equipo Kern Pharma) všetci rovnaký čas ako víťaz



Celkové poradie po 5. etape:



1. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-Hansgrohe) 18:58:36 h, 2. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +8 s, 3. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +32, 4. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +38, 5. Lennert Van Eetvelt (Belg./Lotto - Dstny) +41, 6. Felix Gall (Rak./Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) +47

Sevilla 21. augusta (TASR) - Český cyklista Pavel Bittner triumfoval vo zvlnenej 5. etape pretekov Vuelta a Espaňa, ktorá viedla z Fuente del Maestre do Sevilly. Jazdec tímu DSM–Firmenich PostNL sa presadil v záverečnom špurte tesne pred Belgičanom Woutom van Aertom (Team Visma - Lease a Bike), tretí finišoval Austrálčan Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). Na čele celkového poradia zostal Slovinec Primož Roglič z tímu Red Bull - Bora-Hansgrohe, ktorý má pred druhým Portugalčanom Joaom Almeidom (SAE Team Emirates) naďalej osemsekundový náskok.Dvadsaťjedenročný Bittner dosiahol životný triumf, keď vyhral etapu vo svojom debute na pretekoch Grand Tour. Svoje prvé profesionálne víťazstvo pritom slávil len na začiatku augusta na Okolo Burgosu.uviedol v prvom interview v cieli Bittner. Z českých cyklistov naposledy na Grand Tour zvíťazil Jan Hirt, ktorý pred dvoma rokmi vyhral etapu na Giro d'Italia. Posledné české víťazstvo na Vuelte si pripísal Zdeněk Štybar v roku 2013.Stredajšia etapa bola profilom jedna z najjednoduchších v tomto ročníku, na 177 km trase nebola žiadna vrchárska prémia. Vo veľkej horúčave s teplotami nad 36 stupňov sa všeobecne očakával hromadný dojazd, čomu nasvedčovalo aj nízke tempo v úvode. Napokon sa však vyformoval únik z domácich tímov - postarali sa o neho Španieli Ibon Ruiz (Kern Pharma) a Txomin Juaristi (Euskaltel). Pelotón im umožnil vypracovať si až šesťminútový náskok, ale potom začal pracovať Alpecin a rýchlo znížil odstup na 4:30. V polovici etapy viedli utečenci už len o tri minúty a približne 35 km pred cieľom pelotón únik pohltil.Šprintérska prémia 25 km pred cieľovou páskou sa stala korisťou Grovesa, ktorý uspel v tesnom súboji s van Aertom. Na jednu zo zákrut v Seville doplatil Rui Costa, Portugalčan preletel cez kolegu z EF Education Owaina Doulla, ktorý narazil na spomaľovač, a po páde nemohol ďalej pokračovať. Smolu mal aj Španiel Mikel Landa, ktorý dostal 3 km pred cieľom efekt. V záverečnom špurte sa van Aert držal tesne za kolesom Grovesa, Belgičan potom vyštartoval, no za ním sa vytiahol ešte aj Bittner a napokon fotofiniš medzi nimi dvoma prisúdil triumf českému pretekárovi.Vo štvrtok čaká jazdcov kopcovitá 6. etapa z Jerez de la Frontera do Yunquery (185,5 km).