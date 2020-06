Čech Hanzal končí s hokejom, buduje klub do Krajskej ligy

České Budějovice 14. júna (TASR) - Český hokejový útočník Martin Hanzal končí svoju profesionálnu kariéru pre pretrvávajúce problémy s chrbtom. Tie mu neumožnia pokračovať na najvyššej úrovni, no pri hokeji zostane aj naďalej a v materských Českých Budějoviciach pripravuje tím pre Krajskú ligu. Informoval o tom v rozhovore pre portál hokej.cz.



Hanzala draftoval v roku 2005 klub Phoenix Coyotes z 15. miesta. Za "kojotov" odohral prevažnú časť kariéry, v jej závere obliekol aj dresy Minnesoty Wild a Dallasu Stars. Celkovo má v NHL odohraných 701 zápasov, v ktorých získal 350 kanadských bodov za 131 gólov a 219 asistencií. V NHL sa naposledy objavil ešte v sezóne 2018/2019, v ktorej odohral iba sedem zápasov za Dallas, viac mu nedovolili zdravotné problémy s chrbtom. Tie sú dôvodom, pre ktorý sa už k profesionálnemu hokeju nevráti, no pravdepodobný je jeho štart v Krajskej lige na juhu Čiech. Hanzalov tím HC Samson České Budějovice by mal mať na súpiske viacerých zaujímavých hráčov.



"S touto myšlienkou prišiel bývalý extraligový obranca František Mrázek. Okolo nás je veľa našich kamarátov, ktorí už nehrajú vrcholovo, ale radi si predĺžia kariéru, keď dostanú možnosť hrať doma a vyhnú sa ďalekému cestovaniu. Riešime naozaj zaujímavé mená, ale nechcel by som to púšťať na verejnosť, pokiaľ to nemáme oficiálne prisľúbené," uviedol Hanzal pre hokej.cz.