Čech Jílek skončil zlatý v pretekoch na 10.000 metrov
Devätnásťročný Jílek bral predtým striebro na polovičnej trati pri svojej olympijskej premiére.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 13. februára (TASR) - Český rýchlokorčuliar Metoděj Jílek získal svoju druhú medailu na ZOH 2026. V piatok triumfoval v Miláne na trati 10.000 metrov časom 12:33,43 s náskokom viac ako päť sekúnd pred Vladimirom Semirunnijom z Poľska. Bronz si vybojoval Holanďan Jorrit Bergsma (+7,05).
Devätnásťročný Jílek bral predtým striebro na polovičnej trati pri svojej olympijskej premiére. V piatok išlo do akcie šesť párov súťažiacich a hoci Jílek začal pomalšie, v závere nasadil tempo, ktoré ho vynieslo až na najvyšší stupienok. Bilanciu českej výpravy tak zveľadil na štyri cenné kovy - dve zlaté a dve strieborné medaily.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - rýchlokorčuľovanie
muži - 10.000 m: 1. Metoděj Jílek (ČR) 12:33,43 min, 2. Vladimir Semirunnij (Poľ.) +5,65 s, 3. Jorrit Bergsma (Hol.) +7,05, 4. Timothy Loubineaud (Fr.) +10,77, 5. Stijn Van De Bunt (Hol.) +12,32, 6. Davide Ghiotto (Tal.) +13,29, 7. Sander Eitrem (Nór.) +13,68, 8. Riccardo Lorello (Tal.) +22,79, 9. Ted-Jan Bloemen (Kan.) +26,58, 10. Bart Swings (Bel.) +32,17.
