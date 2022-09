Čech Kincl obhájil titulový opasok do 84 kg na turnaji Oktagon 35

Oktagon 35, výsledky:



Hlavná karta:



do 84 kg (titulový zápas):



Patrik Kincl (ČR) - Alex Lohoré (Fr.) Kincl po TKO v 1. kole



do 70 kg:



Karol Ryšavý (SR) - František Fodor (SR) Ryšavý po TKO v 1. kole



do 77 kg:



Andrej Kalašnik (ČR) - Joel Dos Santos (Braz.) Kalašnik na body po 3. kole



do 66 kg:



Jakub Dohnal (ČR) - David Moon (Kan.) Dohnal na body po 3. kole



do 77 kg:



Róbert Pukač (SR) - Tomáš Meliš (SR) Pukač na body po 3. kole



do 70 kg: Ronald Paradeiser (SR) - Iamik Furtado (Guin.) Paradeiser na body po 3. kole



Predeliminácie:



do 71 kg (podľa pravidiel Oktagon Underground): Radek Roušal (ČR) - Marek Bartl (ČR) Roušal na body po 3. kole



do 84 kg:



Jorge Bueno (Braz.) - Marek Mazuch (SR) Bueno po submisii v 1. kole



do 77 kg:



James Lewis (V. Brit.) - Selim Topuz (Rak.) Lewis po submisii v 1. kole



do 84 kg:



Adam Raiter (ČR) - Nathan Dzaba (SR) Raiter na TKO v 1. kole





do 84 kg:



Radovan Úškrt (SR) - Denis Kurdinov (Ukr.) Úškrt na KO v 1. kole



do 93 kg:



Jan Gottwald (ČR) - Edilson Franca (Braz.) Gottvald na body po 3. kole

Brno 18. septembra (TASR) - Český bojovník MMA Patrik Kincl obhájil titulový opasok v strednej hmotnostnej kategórii (do 84) v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 35 v Brne zdolal Francúza Alexa Lohorého po technickom KO v 1. kole. V hlavnom predzápase večera zvíťazil Karol Ryšavý v slovenskom súboji nad Františkom Fodorom po technickom KO v 1. kole.Pre 33-ročného Kincla išlo o prvú obhajobu opasku v organizácii Oktagon MMA, ktorú zvládol za necelé tri minúty.povedal Kincl po zápase.Nasledujúci hlavný turnaj pod hlavičkou organizácie Oktagon MMA je na programe 15. októbra vo Frankfurfe. Najbližší turnaj v Česku sa uskutoční 3. decembra v Ostrave a v apríli 2023 sa organizácia vráti aj do Bratislavy.