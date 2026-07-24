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Čech Krejčí získal zlato v K1, za ním Pasiut a De Gennaro
Medzi finálovú dvanástku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.
Autor TASR
Oklahoma City 23. júla (TASR) - Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v americkom meste Oklahoma City triumfoval vo štvrtkovom finále s náskokom 0,69 sekundy pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Bronz získal Giovanni de Gennaro z Talianska (+1,62).
Medzi finálovú dvanástku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 muži - finále:
1. Jakub Krejčí (ČR) 83,65 s (0), 2. Michal Pasiut (Poľ.) +0,69 (0), 3. Giovanni de Gennaro (Tal.) +1,62 (0)
Medzi finálovú dvanástku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 muži - finále:
1. Jakub Krejčí (ČR) 83,65 s (0), 2. Michal Pasiut (Poľ.) +0,69 (0), 3. Giovanni de Gennaro (Tal.) +1,62 (0)