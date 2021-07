Čech Perušič mal na OH pozitívny test, musel do izolácie

Tokio 19. júla (TASR) - Český plážový volejbalista Ondřej Perušič mal na OH 2020 pozitívny test na koronavírus. Druhý prípad v českej výprave po členovi realizačného tímu odhalili v nedeľu každodenné testy v olympijskej dedine.



"Ani on nemá absolútne žiadne príznaky, PCR analýza však potvrdila výsledok antigenového testu," citoval internetový portál idnes.cz šéfa výpravy Martina Doktora. "Organizátori ho potom odviezli do hotela, ktorý je určený pre izolovanie bezpríznakových prípadov, pretože Ondřej je v tejto chvíli zo zdravotného hľadiska v poriadku," dodal šéflekár Jiří Neumann.



Perušič mal so spoluhráčom Davidom Schweinerom odohrať prvý zápas na olympijskom turnaji 26. júna, čo pre izoláciu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné.



"Keby bol po desiatich dňoch negatívny, mohol by sa vrátiť do súťaže. Pravidlá sú tu iné ako obvykle, nejde o diskvalifikáciu, bolo by to iba nenastúpenie do daného zápasu. Bol by to hendikep, ale mohli by nastúpiť do ďalšieho zápasu, čo by bolo ešte najlepšie riešenie. Odovzdali sme dokumentáciu o očkovaní, že má protilátky, nemá príznaky. Musíme ale vydržať a postupovať krok za krokom," prezradil možný vývoj Doktor.



Ani Perušič si v tejto chvíli netrúfa odhadnúť čo bude ďalej. "Čas trávim telefonovaním s rodinou a čítaním. Izba je maličká, takže cvičiť sa tu prakticky nedá. Našťastie kníh mám dosť. Som v kontakte s tímom, riešime situáciu. Zatiaľ to nevyzerá ružovo, prvý zápas podľa všetkého nestihneme," povedal 26-ročný športovec pre isport.blesk.cz. "Pre jedlo si idem do prízemia po tom, čo mi na izbe zabzučí klaksón. Zoberiete si jedlo a idete späť na izbu. Šancí, že by ste stretli ďalších zombie, veľa nie je. Dvakrát denne mi potom hlásia, aby som si odmeral teplotu, tep a saturáciu kyslíka. Nestretol som vážne nikoho," prezradil o podmienkach izolácie v hoteli Nice Day.