Čech Pešta získal titulový opasok do 93 kg na turnaji Oktagon 28

Oktagon 28 - výsledky:

Hlavná karta:

do 93 kg:

Viktor Pešta (ČR) - Stephan Pütz (Nem.)

/Pešta po rozhodnutí lekára po 3. kole/



do 77 kg:

Petr Kníže (ČR) - Kaik Brito (Braz.)

/Kníže na body/



do 71 kg:

Leo Brichta (ČR) - Damien Lapilus (Fr.)

/Brichta v 2. kole na TKO/



do 77 kg:

Miroslav Brož (ČR) - Emmanuel Dawa (Fr.)

/Brož v 1. kole na submisiu/



do 77 kg:

Andrej Kalašnik (ČR) - Christian Jungwirth (Nem.)

/Kalašnik v 1. kole na submisiu/



do 86 kg:

David Hošek (ČR) - Marcin Naruszczka

/Hošek v 2. kole na TKO/



Predeliminácie:

do 84 kg:

Matěj Peňáz (ČR) - Mateusz Strzelczyk0

/Peňáz v 1. kole na TKO/



do 71 kg:

David Moon (Kan.) - Matěj Kuzník (ČR)

/Moon na KO v 1. kole/



do 66 kg:

Michal Konrád (ČR) - David Martiník (ČR)

/Konrád na body/



do 84 kg:

Zdeněk Polívka (ČR) - Eric Spicely (USA)

/Polívka na KO v 1. kole/



do 66 kg:

Jakub Tichota (ČR) - Risto Dimitrov (Mac.)

/Tichota na TKO v 1. kole/



do 66 kg:

Luboš Lesák (ČR) - Vladimír Lengál (ČR)

/Lesák na body/

Praha 26. septembra (TASR) - Český bojovník Viktor Pešta získal titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg) v organizácii Oktagon MMA. Na turnaji Oktagon 28 v pražskom centre O2 Universum zdolal Nemca Stephana Pütza, ktorému lekári po 3. kole nedovolili pokračovať v zápase pre zranenie nosa.povedal Pešta.V predposlednom zápase večera český veterán Petr Kníže zdolal Brazílčana Kaika Brita po troch kolách na body. Jeho nasledujúci súper bude držiteľ titulového opasku do 77 kg David Kozma.Na turnaji tentoraz chýbali slovenskí bojovníci a zápasy priniesli najmä konfrontáciu českých so zahraničnými. Všetkých šesť duelov hlavnej karty vyhrali domáci reprezentanti. K titulovému zápasu sa okrem Knížeho priblížil aj Leo Brichta, ktorý zaznamenal piate víťazstvo v sérii.Organizátori počas večera informovali aj o najbližších turnajoch. V sobotu 6. novembra sa v Pardubiciach uskutoční podujatie Oktagon Prime 4 s titulovým zápasom do 61 kg. V prvú decembrovú sobotu uvidia fanúšikovia v Ostrave turnaj Oktagon 29. Organizácia zakončí rok 2021 jubilejným podujatím Oktagon 30, na ktorom sa v pražskej O2 aréne stretnú v súboji o titul v strednej hmotnostnej kategórii (84 kg) stretnú Čech Karlos Vémola a Slovák Samuel Krištofič.