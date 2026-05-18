Čech Šikola bude hlavným trénerom slovenskej mužskej reprezentácie
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Jeden z najväčších českých biatlonových odborníkov Jindřich Šikola bude v olympijskom cykle 2026 - 2030 hlavným trénerom slovenskej mužskej reprezentácie. Spolu s ním budú pracovať tréneri Martin Otčenáš a Lukáš Daubner. Informoval o tom portál slovenskybiatlon.sk.
„Nečakal som, že sa to takto skončí, keďže v uplynulých rokoch som trénoval ženy a juniorky. Asi rozhodla motivácia. Pre český biatlon som niečo urobil, toto je pre mňa nová výzva. Chcem slovenský mužský biatlon niekam posunúť. Máme čo zlepšovať, chceme sa vo Svetovom pohári postupne dostať k umiestneniam okolo 20. priečky, aby aj chalani mali z toho dobrý pocit," uviedol Šikola.
Slovenský mužský biatlonový A-tím bude najmladší spomedzi všetkých krajín štartujúcich v SP. Najstarší pretekári Tomáš Sklenárik (26) a napokon aj Damián Cesnek (25) ukončili kariéru. Možnosť začleniť sa do tohto tímu neprijal iba Šimon Adamov, ktorý sa ostáva pripravovať v skupine ako doposiaľ - s bratmi, Michaelou Strakovou a Alžbetou Gargulákovou.
