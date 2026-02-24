Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Šport

Čech Štefela triumfoval výkonom 232 cm

.
Na snímke Jan Štefela (Česko) skáče počas súťaže mužov na 32. ročníku atletického podujatia Banskobystrická latka v Banskej Bystrici 24. februára 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Český výškar Jan Štefela triumfoval na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) výkonom 232 cm. Bronzový medailista z minuloročných MS v Tokiu na podujatí zvíťazil premiérovo. Na druhom mieste skončil prekvapujúco Japonec Tomohiro Šinno, tretí bol U Sang-hjok z Kórejskej republiky, ktorý tak neobhájil titul.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov