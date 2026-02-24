< sekcia Šport
Čech Štefela triumfoval výkonom 232 cm
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Český výškar Jan Štefela triumfoval na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) výkonom 232 cm. Bronzový medailista z minuloročných MS v Tokiu na podujatí zvíťazil premiérovo. Na druhom mieste skončil prekvapujúco Japonec Tomohiro Šinno, tretí bol U Sang-hjok z Kórejskej republiky, ktorý tak neobhájil titul.
