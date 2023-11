Čechmánek nespáchal samovraždu, potvrdila pitva

Praha 15. novembra (TASR) - Bývalý český hokejový brankár Roman Čechmánek nespáchal samovraždu. Potvrdila to pitva, ktorá taktiež vylúčila cudzie zavinenie jeho úmrtia. Presnú príčinu smrti česká polícia neuviedla.



"Výsledky pitvy poukázali na to, čo už kriminalisti predbežne konštatovali na mieste úmrtia. Bola vylúčená samovražda a na úmrtí 52-ročného muža sa nepodieľala žiadna ďalšia osoba," citoval portál idnes.cz hovorkyňu polície Moniku Kozumplíkovú.



Čechmánek bol súčasťou zlatého tímu na ZOH 1998 v Nagane, na konte má aj tri tituly majstra sveta (1996, 1999, 2000). So Vsetínom získal v českej extralige päť majstrovských pohárov. Štyri sezóny potom odchytal v NHL v dresoch Philadelphie a Los Angeles. Po návrate zo zámoria chytal aj v Karlových Varoch, Hamburgu či Linköpingu. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2009 v Třinci, naposledy ako tréner viedol mládež v Uherskom Hradišti.