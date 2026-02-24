Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čechom bude v baráži k dispozícii bývalý kapitán Darida

Na snímke zľava Vladimír Darida (Česko), Stanislav Lobotka (Slovensko) a Vladimír Coufal (Česko) počas zápasu 2. skupiny B-dívizie futbalovej Ligy národov Slovensko - Česko na bratislavskom Tehelnom poli v piatok 4. septembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Česi doma privítajú reprezentáciu Írska a v prípade víťazstva sa v boji o miestenku na MS stretnú s úspešnejším z dvojice Dánsko - Severné Macedónsko.

Praha 24. februára (TASR) - Bývalý kapitán českej futbalovej reprezentácie Vladimír Darida si opäť oblečie národný dres. Tridsaťpäťročný stredopoliar, ktorý momentálne hráva za Hradec Králové, pomôže tímu v marcovej baráži o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Darida ukončil reprezentačnú kariéru po ME v roku 2021, kde Česi vypadli vo štvrťfinále po prehre s Dánskom 1:2. Za národný tím má dosiaľ na konte 76 štartov a osem gólov. „Vnímam, že všetci okolo národného tímu, realizačný tím, vedenie i hráči, robia maximum pre to, aby sa Česku podarilo postúpiť na MS. Vo futbalovej verejnosti je obrovská túžba tento sen naplniť a ja ju cítim rovnako. Po otvorených a úprimných rozhovoroch s trénerom Miroslavom Koubkom a generálnym manažérom Pavlom Nedvědom, ktorých si veľmi vážim, som si uvedomil, že aj ja chcem byť v tejto chvíli k dispozícii, pokiaľ o mňa bude záujem. Nejde o žiadne osobné ambície ani návraty, ale o ochotu priložiť ruku k dielu v kľúčových zápasoch pred MS a urobiť spoločné maximum pre to, aby sa český futbal na svetový šampionát vrátil,“ citovala Daridu oficiálna facebooková stránka českej reprezentácie.

V tejto sezóne najvyššej českej súťaže odohral Darida 22 zápasov, v ktorých si pripísal osem gólov a štyri asistencie. „Rozhodnutie Vladimíra Daridu si veľmi vážim. Je to skúsený hráč s veľkým charakterom, ktorý má reprezentačnému tímu stále čo ponúknuť, nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Pokiaľ bude zdravotne v poriadku a tréner sa ho rozhodne nominovať, môže byť pre mužstvo veľkým prínosom. Oceňujem jeho prístup i ochotu bojovať za české farby,“ dodal Nedvěd.

