Čechom sa bod z Albánska málil, Hašek: Mali sme využiť šance

Bratislava 17. novembra (TASR) - Českí futbalisti sa vďaka remíze 0:0 v Albánsku udržali na čele 1. skupiny B-divízie Ligy národov a dali tak zabudnúť na bolestivú prehru 0:3 z Tirany spred roka. Hostia boli v zápase bližšie k víťazstvu a trénera Ivana Hašeka mrzeli viaceré nevyužité šance. V utorok budú hrať jeho zverenci o postup do elitnej divízie v Olomouci proti Gruzínsku, chýbať im však budú vykartované opory Tomáš Souček a Tomáš Chorý.



Česi boli blízko ku gólu najmä v prvom polčase, keď Václav Jemelka a Lukáš Červ trafili konštrukciu domácej brány. Na úvodnú svižnú polhodinu vo zvyšnom priebehu duelu už nenadviazali. "Boli by sme radi za tri body, mali sme využiť šance, do ktorých sme sa dostali v prvom polčase. Jemelka s Červom trafili brvno. Ale musím chalanov za výkon pochváliť, nedostávali sme sa do podčíslenia, súper čakal na našu chybu, ale my sme žiadnu veľkú neurobili. Náročné stretnutie," hodnotil zápas Hašek. V jedinej príležitosti druhého polčasu sa ocitol Souček, po pristrčení od Jemelku mu chýbal len kúsok, aby loptu tesne pred súperovým brankárom zasiahol. "Poučili sme sa z minulého roka, keď sme tu prehrali 0:3. Hrali sme, čo sme chceli, nepúšťali domácich do brejkov. Udržali sme vzadu nulu. Atmosféra nás nerozhodila, sústredili sme sa iba na seba," komentoval duel pre Českú televíziu stredopoliar Tomáš Souček.



Napriek bezgólovej remíze sa jeho tím udržal na čele tabuľky o bod pred Gruzínskom a Albánskom. Práve Gruzínci, ktorí hrali v paralelnom stretnutí s Ukrajinou nerozhodne 1:1, budú záverečným súperom Čechov v skupine. V domácom prostredí v Olomouci potrebujú zvíťaziť a bez ohľadu na výsledok súboja Albánsko - Ukrajina postúpia do vyššej divízie. Zároveň by si tým takmer naisto zabezpečili miestenku v baráži o postup na MS 2026, ak by neuspeli v kvalifikácii. Problémom je, že v utorok budú českej reprezentácii chýbať Souček s Chorým, kapitán tímu i kľúčový útočník dostali v Tirane druhú žltú kartu v rámci tohtoročnej LN. "Mrzí ma to. V národnom mužstve som na ihrisku vždy, aby som pomohol," ľutoval Souček. "Je to komplikácia. Zohnať typologicky podobného hráča je, samozrejme, ťažké. Tomáš je kapitán, líder, chalan, čo odohral všetko. Ale varianty máme a budeme to riešiť," citoval Hašeka portál iDnes.cz.



Albánci boli v ofenzíve sterilní a veľa nebezpečných situácií si nevytvorili. Ak chcú ešte pomýšľať na postup, budú potrebovať v utorok Ukrajinu zdolať a spoliehať sa, že sa duel v Olomouci skončí pre nich priaznivým výsledkom, ideálne remízou. "Už som povedal, že toto je veľmi náročná skupina. Všetci sme to videli. Všetko je v nej otvorené. Každý zo štyroch tímov ešte môže skončiť na prvom i poslednom mieste," konštatoval tréner Albánska Sylvinho v pozápasovom rozhovore pre DigitAlb.