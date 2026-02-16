< sekcia Šport
Čechov čaká po postupe Kanada, Rulík: Tomu sme sa chceli vyhnúť
Česi prišli o lepšiu východiskovú pozíciu po prehre so Švajčiarskom 3:4 po predĺžení.
Autor TASR
Miláno 16. februára (TASR) - Záverečnými súbojmi vyvrcholili základné skupiny olympijského hokejového turnaja v Miláne. Schuti si zastrieľali v „áčku“ favorizovaní Kanaďania, ktorí deklasovali Francúzsko 10:2 a vo štvrťfinále si počkajú na úspešnejšieho osemfinalistu z dvojice Česko - Dánsko. Česi prišli o lepšiu východiskovú pozíciu po prehre so Švajčiarskom 3:4 po predĺžení. Stopercentný je po troch dueloch aj výber USA po triumfe nad Nemeckom 5:1.
Čechom zatiaľ nevychádza turnaj podľa ich predstáv. V A-skupine zdolali iba outsidera z Francúzska (6:3), aj to museli otáčať nepriaznivý stav (2:3). Mužstvo trénera Radima Rulíka síce išlo proti Švajčiarsku do vedenia zásluhou Filipa Chlapíka, od druhej časti však iba doťahovalo. Do predĺženia poslal duel v 58. minúte v zápase trojbodový Martin Nečas, avšak dva body pre Švajčiarov zabezpečil v druhej minúte predĺženia obranca Dean Kukan. V súboji proti „helvétom“ sa mohli Česi v prípade úspechu vyhnúť prípadnej štvrťfinálovej konfrontácii s Kanadou, ktorá ich čaká, ak zvládnu osemfinále proti Dánsku. „Tomu sme sa chceli vyhnúť a potrebovali sme proti Švajčiarsku vyhrať. Žiaľ, vedeli sme to všetci, aj hráči. Robili sme zmeny, stiahli sme zostavu, skúšali sme, čo sa dalo. Všetko sme urobili pre to, aby sme v zápase uspeli a nestratili ho. Žiaľ, stačilo to iba na remízu, v predĺžení nás prečíslili a šancu premenili,“ uviedol Rulík pre portál iDnes.cz.
Horúcou témou je v Česku aj forma elitného útoku v zložení David Pastrňák, Tomáš Hertl a Ondřej Palát. Ako jediný v základnej skupine skóroval Pastrňák, bolo to v dueli proti papierovo najslabšiemu Francúzsku. Hertl nebodoval v žiadnom stretnutí a Palát má na konte jednu asistenciu. Česi si sľubujú väčší bodový prínos od Pastrňáka. „Premýšľame nad tým, ako mu pomôcť. Bavíme sa o tom, vymýšľame veci. Teraz sme ho na záver zápasu dali s Červenkom a Sedlákom. V pondelok si k tomu sadneme a všetko pripravíme smerom k osemfinále,“ doplnil 60-ročný český kormidelník.
Naopak, formu na najdôležitejšie zápasy turnaja úspešne ladia hviezdy Kanady. „Javorové listy“ napodobnili Fínsko, ktoré v sobotu rozstrieľalo domáce Taliansko 11:0. Dvojciferný počet gólov inkasovali o deň neskôr aj Francúzi. Trojbodový bol Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a sedem asistencií a je na čele produktivity s priemerom tri body na zápas. Za ním je so štyrmi gólmi a dvoma asistenciami priebežne najlepší strelec turnaja Macklin Celebrini, ktorý má rovnaký počet bodov ako tretí Slovák Juraj Slafkovský (3+3). V prvej šestke obsadenej draftovými jednotkami sú aj kanadský kapitán Sidney Crosby (2+4) s krajanom Nathanom MacKinnonom (2+3) a americký kapitán Auston Maatthews (3+2). „Chceli sme vyhrať skupinu a získať tak jeden deň voľna navyše. Čo je ešte dôležitejšie, chcete vybudovať svoju hru a byť v tej najlepšej forme pred ďalším zápasom. Myslím si, že nám sa to podarilo. Mali sme úlohu v prvých troch dueloch, ktorú sme splnili, teraz sa zameriavame na niečo iné, teraz sa turnaj skutočne začína,“ vyhlásil podľa iihf.com kanadský útočník Sam Reinhart.
