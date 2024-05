Čechov posilnia Pastrňák a Zacha, mohli by stihnúť zápas s Kanadou

Praha 17. mája (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu posilnia na domácich MS útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha. Obaja sa pripoja k národnému tímu po vyradení Bostonu v 2. kole play off NHL, Bruins prehrali v semifinále Východnej konferencie s Floridou Panthers 2:4 na zápasy.



"Po vypadnutí Bostonu z play off prejavili veľký záujem o účasť na majstrovstvách sveta. Lekárske prehliadky prebehli bez komplikácií a klub umožnil obom hráčom účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta," uviedol generálny manažér českého tímu Petr Nedvěd podľa portálu hokej.cz.



Pastrňák prekonal druhýkrát v rade 100-bodovú hranicu v základnej časti (47+63, 110), v play off pridal v 13 dueloch štyri góly a štyri asistencie. Zacha odohral v dlhodobej časti 78 stretnutí a získal 59 bodov (21+38), vo vyraďovacej časti nastúpil v 13 zápasoch a pripísal si jeden gól a štyri asistencie. "David a Pavel s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nebudú môcť absolvovať pondelkový tréning. Na ľade by sa mali prvýkrát objaviť v utorok počas rannej rozcvičky pred zápasom s Kanadou. O ich zaradení na súpisku rozhodnú tréneri," dodal Nedvěd.