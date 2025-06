Čechov povedie Rulík, vo funkcii generálneho manažéra pokračuje Šlégr

Praha 3. júna (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu bude viesť aj naďalej tréner Radim Rulík. V realizačnom tíme majstrov sveta z roku 2024 budú pokračovať aj jeho asistenti Tomáš Plekanec, Marek Židlický, Jiří Kalous a Ondřej Pavelec. Vo funkcii generálneho manažéra zotrval Jiří Šlégr. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval riadiaci orgán českého hokeja.



Výkonný výbor zväzu mal možnosť využiť predčasne ukončiť spoluprácu s 59-ročným kormidelníkom, to však neurobil. „Som veľmi rád za vyjadrenú dôveru mne aj celému realizačnému tímu. Myslím si, že dva roky skúseností môžeme v treťom roku pôsobenia na striedačke zužitkovať. Prial som si, aby sme s trénermi pokračovali v rovnakom zložení, pretože spolupráca medzi nami je vynikajúca, skvele si rozumieme a dobre sa dopĺňame,“ povedal Rulík pre portál ceskyhokej.cz.



Čechov čakajú v nasledujúcom ročníku hneď tri súťaže. Tradičné podujatie Euro Hockey Tour, olympijský turnaj v Miláne a majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. „Som rád, že výkonný výbor sa takto rozhodol, pretože podľa mňa realizačný tím v tomto zložení funguje výborne a zaslúži si to. A to aj napriek tomu, že výsledok z majstrovstiev sveta nedopadol podľa našich predstáv, hoci herný výkon bol dobrý,“ dodal Šlégr.



Rulík prevzal český národný tím pred dvoma rokmi. Vlani sa Česi pod jeho vedením radovali zo zisku titulu majstrov sveta na domácej pôde.